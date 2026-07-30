Prayagraj News: पैरामेडिकल कॉलेज संचालक पर फर्जी डिग्री देने का मुकदमा
Prayagraj News: प्रयागराज के पीआईएटी पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक के खिलाफ फर्जी डिग्री और मार्कशीट देकर छात्रों से फीस वसूलने का मामला दर्ज हुआ है। छात्रा आंचल सरोज ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने उसे गलत जानकारी दी और फर्जी मार्कशीट पेश की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। सिविल लाइंस स्थित पीआईएटी पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक सहित दो लोगों के खिलाफ फर्जी डिग्री और मार्कशीट देकर छात्रों से फीस वसूलने के आरोप में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ निवासी छात्रा आंचल सरोज की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में संचालक डॉ. अंसार अहमद को नामजद किया गया है।पुलिस को दी तहरीर में छात्रा का आरोप है कि कॉलेज में बीएमएलटी कोर्स में प्रवेश दिलाते समय उसे स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध होना बताया गया। बाद में बिना सहमति के कोर्स बदलकर बी-वोक (एमएलटी) कर दिया गया और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से परीक्षा कराई गई।
मार्कशीट संदिग्ध लगने पर विश्वविद्यालय से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन फर्जी वेबसाइट, कूटरचित मार्कशीट और डिग्रियों के जरिए छात्रों को गुमराह कर रहा है और फीस के नाम पर लगातार धनउगाही हो रही है। छात्रा ने साक्ष्य के रूप में पुलिस को मार्कशीट, प्रवेश रसीद और कॉलेज का प्रचार पर्चा सौंपा है। साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।
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