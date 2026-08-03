Prayagraj News: भोर से लगी कतार, शिवालयों में आस्था उमड़ी अपार

Prayagraj News: प्रयागराज के शिव मंदिरों में सावन मास के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। भोर से ही भक्त 'हर-हर महादेव' का उद्घोष करते हुए मंदिरों में पहुंचे। मनकामेश्वर मंदिर में आरती का आयोजन किया गया, जबकि अन्य मंदिरों में भी जलाभिषेक और पूजन होता रहा।

भोर से लगी कतार, शिवालयों में आस्था उमड़ी अपार

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। सावन मास के पहले सोमवार को प्रयागराज के शिव मंदिर आस्था से सराबोर दिखाई दिए। श्री मनकामेश्वर महादेव, दशाश्वमेध महादेव, कोटेश्वर महादेव व सोमेश्वर महादेव मंदिर का परिसर भोर में चार बजे से ही हर-हर महादेव व ऊं नम: शिवाय के उद्घोष से गूंजने लगा। मंदिरों में जहां घंटा-घड़ियाल व डमरू की गूंज के बीच भगवान भोलेनाथ की मंगलाआरती होती रही, वहीं परिसरों के बाहर भगवान का दर्शन-पूजन करने के लिए भक्तों का समूह आतुर रहा。

मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहले सोमवार को श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर के प्रभारी श्रीधरानंद ब्रह्मचारी की अगुवाई में शिष्यों ने भोर में 3:30 बजे मनकामेश्वर भगवान की मंगलाआरती की तैयारी करने लगे। विधि-विधान से आरती के बाद जब मंदिर का कपाट खोला गया तो जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। हाथों में बेलपत्र, धतूरा, शमी की पत्ती, भांग व दूध आदि पूजन सामग्री लेकर आगे बढ़ने लगे। मंदिर के बाहर 500 मीटर की दूरी तक भक्तों की कतार लगी रही। जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर भगवान के सामने मत्था टेकने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। दारागंज स्थित दशाश्वमेध मंदिर में पुजारी विमल गिरि व विमलेश गिरि की देखरेख में रात 3:45 भगवान की मंगलाआरती विधि-विधान से की गई।

दशाश्वमेध घाट पर स्नान पंचद्रव्य से भगवान का अभिषेक किया गया। इस दौरान मंदिर से 200 मीटर की दूरी तक भक्तों की कतार लगी रही। वहीं दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर कांवरियों का समूह भी एक-एक कर जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगा। मंदिर में दिनभर दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक होता रहा। कोटेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी रवीश गिरि और अरैल के सोमेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी शैलेंद्र पुरी की अगुवाई में भगवान की मंगलाआरती की गई। इन मंदिरों में रात 10:30 बजे भगवान की शयन आरती करने के बाद कपाट बंद किए गए। इसके अलावा शहर के सभी बड़े-छोटे शिव मंदिरों में भोर से लेकर देर रात तक दर्शन-पूजन किया जाता रहा।