Prayagraj News: अब सुबह 7:30 से शाम 7 बजे तक मिलेगी समितियों पर खाद

Prayagraj News: प्रयागराज में किसानों की खाद वितरण में हो रही समस्याओं को देखते हुए 190 सहकारी समितियों पर बिक्री समय बढ़ा दिया गया है। अब किसान सुबह 7:30 से शाम 7 बजे तक खाद ले सकेंगे। सचिवों के अनुसार, सर्वर की समस्या के कारण वितरण में बाधा आ रही थी, जिसे अब सुधारने की कोशिश की जा रही है।

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। खरीफ सीजन में किसानों को खाद वितरण में हो रही परेशानी को देखते हुए जिले की 190 सहकारी समितियों पर खाद बिक्री का समय बढ़ा दिया गया है। अब किसानों को सुबह 7:30 बजे से शाम 7 बजे तक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

खाद वितरण समस्या सहकारी समितियों के सचिवों ने बताया कि खाद वितरण के दौरान प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों में दिन के समय सर्वर की समस्या अधिक रहती है, जबकि सुबह और शाम के समय नेटवर्क सामान्य होने से मशीनें सुचारू रूप से काम करती हैं। इसी को देखते हुए किसानों की सुविधा के लिए खाद वितरण का समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

भंडार की जानकारी सहकारिता सहायक निबंधक साधना सिंह ने बताया कि जिले की समितियों में खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में 38.4 मीट्रिक टन यूरिया, 52.54 मीट्रिक टन डीएपी और 764 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की कमी नहीं है, बल्कि सर्वर की तकनीकी समस्या के कारण वितरण प्रभावित हो रहा है।

समस्या का फैलाव उन्होंने बताया कि यह समस्या केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में सामने आ रही है। एक साथ बड़ी संख्या में किसानों के पीओएस मशीनों से खाद लेने के कारण सर्वर पर अधिक लोड पड़ रहा है और मशीनें अस्थायी रूप से ठप हो जाती हैं। इस संबंध में लगातार मुख्यालय को सूचना भेजी जा रही है और तकनीकी समस्या के स्थायी समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।