Prayagraj News: एसआरएन विस्तार के लिए इस महीने टूटेंगे अफसरों के बंगले
Prayagraj News: प्रयागराज में स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए सरकारी आवासों को गिराने का काम अगस्त में शुरू होगा। प्रशासनिक टीम ने 21 अधिकारियों के बंगलों की सूची तैयार की है। नए आवास भी कुछ अधिकारियों को आवंटित किए गए हैं।
Prayagraj News: प्रयागराज। स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए सरकारी आवासों को गिराने का काम अगस्त में शुरू हो जाएगा। इस क्रम में प्रशासनिक टीम ने अफसरों के बंगलों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें सीडीओ सहित कुल 21 अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास आ रहे हैं। एसआरएन परिसर का विस्तार किया जाना है। इस क्रम में पहले ही यह तय हुआ था कि अधिकारियों के बंगलों को गिराया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सदर तहसील को सभी बंगलों की एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में सूची अब डीएम को सौंप दी गई है। जिसमें सीडीओ, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफीशियल ट्रस्टी, डीएसपी, जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, पुस्ताकलय अध्यक्ष राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, सहायक शिक्षा निदेशक, हेल्थ इंस्पेक्टर, उपायुक्त, चिकित्साधिकारी बाल रोग विशेषज्ञ, तहसीलदार सदर, पीठासीन अधिकारी, ईएनटी सर्जन, लैब टेक्निशियन, स्टाफ नर्स, कार्यालय निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, वरिष्ठ सहायक और अनुभाग अधिकारी के आवास शामिल हैं।
यहां पर दिया गया नया आवास
पांच अधिकारियों को नए आवास अलॉट कर दिए गए हैं। जिसमें सीडीओ हर्षिका सिंह का नया बंगला अब पार्क रोड पर, आईपीएस कुलदीप सिंह गुनावत को न्यू शंकरघाट कॉलोनी, आईपीएस विवेक चंद्र यादव को मेडिकल कॉलेज कॉलोनी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को पार्क रोड, तहसीलदार सदर को म्योर रोड पर नया आवास दिया गया है।
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