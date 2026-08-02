Prayagraj News: पूर्व सैनिक तपोवन में मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस
Prayagraj News: प्रयागराज में पूर्व सैनिक तपोवन पार्क में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने रविवार को बैठक कर इस आयोजन पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट नरोत्तम त्रिपाठी ने की, जिसमें कई अन्य पूर्व सैनिक भी शामिल हुए।
Prayagraj News: प्रयागराज। पूर्व सैनिक तपोवन पार्क में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने रविवार को तपोवन पार्क में बैठक कर स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट नरोत्तम त्रिपाठी ने की। बैठक में समिति के संरक्षक श्याम सुंदर सिंह पटेल, गुनई यादव, डीके कश्यप, बीएन सिंह, पीबी सिंह, बिनोद कुमार सिंह, शरद चंद्र पांडेय, बीके पांडेय, अरविंद दुबे, सुरेश चंद्र, मंसूर हसन, प्यारेलाल ,भैरों लाल आदि शामिल रहे।
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