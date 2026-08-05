Prayagraj News: लायंस प्रमिला और लियो रेनबो की कार्यकारिणी ने संभाला दायित्व
Prayagraj News: लायंस क्लब प्रयागराज प्रमिला ने बुधवार को सिविल लाइंस में युवाओं के क्लब लियो रेनबो का अधिष्ठापन समारोह मनाया। नई कार्यकारिणी में लायन आयुषी अग्रवाल (अध्यक्ष), लायन जया मनोहर (सचिव) और लायन मुमुल सिंह (कोषाध्यक्ष) शामिल हैं। लियो रेनबो में लियो परनिका सिंह अध्यक्ष बनीं।
Prayagraj News: लायंस क्लब प्रयागराज प्रमिला की ओर से युवाओं के क्लब लियो रेनबो का अधिष्ठापन समारोह बुधवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में मनाया गया। इस अवसर पर दोनों क्लब की नई कार्यकारिणी गठित की गयी। लायंस प्रमिला में लायन आयुषी अग्रवाल ने अध्यक्ष, लायन जया मनोहर ने सचिव और लायन मुमुल सिंह ने कोषाध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। इस क्रम में क्लब लियो रेनबो में लियो परनिका सिंह को अध्यक्ष, लियो देवांशी श्रीवास्तव को सचिव और लियो आद्या मनोहर को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। संयोजन चार्टर प्रेसिडेंट लायन तृप्ति पंवार ने क्लब के सामाजिक सरोकार पर प्रकाश डाला।
मुख्य अतिथि मंडलाध्यक्ष लायन उदय चंदानी, विशिष्ट अतिथि लायंस जगदीश गुलाटी रहे। लायन डॉ. अपर्णधर दुबे, श्वेता चंदानी, लायन उमेश कक्कड़, लायन ऋषि सेठी,लायन माधवी अग्रवाल, लायन सुनीता चौधरी मौजूद रहीं।
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