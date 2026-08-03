Prayagraj News: छात्राओं के समग्र विकास का आधार फाइव ‘सी’ का फॉर्मूला
Prayagraj News: प्रयागराज में 1866 से चल रहे सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में बालिका शिक्षा के लिए फाइव-सी (कॉम्पिटेंस, कॉन्शसनेस, कमिटमेंट, कम्पैशन और करेज) का फॉर्मूला अपनाया जाता है। इसमें छात्राओं को मूल्यपरक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, जिससे उनका समग्र विकास होता है।
Prayagraj News: प्रयागराज। संगमनगरी में 1866 से बालिका शिक्षा का पर्याय प्रतिष्ठित सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अपनी बेटी को पढ़ाना हर किसी मां-पिता का सपना होता है। स्कूल की पुरा छात्राओं में देश की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी से लेकर जस्टिस भारती सप्रू, आरबीआई की कार्यकारी निदेशक दीपाली पंत जोशी, गायिका शुभा मुद्गल, लेखिका नीलम सरन गौर जैसे अनेकों नाम शामिल हैं जिन्होंने देश-दुनिया में न सिर्फ इस स्कूल बल्कि प्रयागराज का नाम रोशन किया है। 160 सालों से अधिक समय बालिकाओं का भविष्य संवार रहे इस कॉलेज में छात्राओं के समग्र विकास का आधार फाइव-सी (कॉम्पिटेंस, कॉन्शसनेस, कमिटमेंट, कम्पैशन और करेज) का फॉर्मूला है। प्रधानाचार्या सिस्टर लिसी कहती हैं कि फाइव-सी के साथ छात्राओं में मानवीय मूल्यों पर खास जोर दिया जाता है। हमारा मानना है कि कॉम्पिटेंस या कुशलता ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का ऐसा समन्वय है, जिससे व्यक्ति किसी कार्य को प्रभावी और जिम्मेदारीपूर्वक कर सके।
कॉन्शसनेस या चेतना
कॉन्शसनेस या चेतना का तात्पर्य है कि छात्राओं में अपने अस्तित्व, विचारों, भावनाओं, अनुभवों तथा आसपास के वातावरण का बोध हो और उन्हें समझने की क्षमता विकसित हो। कमिटमेंट या प्रतिबद्धता से उन्हें किसी कार्य, लक्ष्य, व्यक्ति या मूल्य के प्रति पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प विकसित करते हैं। कम्पैशन या करुणा के जरिए छात्राओं में दूसरों के दुख को समझकर उनकी सहायता करने की संवेदनशील और मानवीय भावना पैदा करना हमारा लक्ष्य है और करेज या साहस से हम छात्राओं को कठिनाइयों और भय का दृढ़ता, आत्मविश्वास और नैतिक शक्ति के साथ सामना करने की सीख देते हैं।
मूल्यपरक शिक्षा पर खासा जोर
एसएमसी में मूल्यपरक शिक्षा पर खासा जोर दिया जाता है। प्रतिदिन एक घंटे की पहली क्लास में मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। प्रतिदिन अलग-अलग कक्षाओं की छात्राएं विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखती हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक छात्रा को अपने विचार रखना अनिवार्य है। इससे न सिर्फ उनमें मूल्यों का बीजारोपण होता है बल्कि उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है।
सामान्य प्रश्न
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