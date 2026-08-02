Prayagraj News: एमएलसी मानसिंह यादव को दी बिजली परियोजनाओं की जानकारी
Prayagraj News: प्रयागराज में, विद्युत नगरीय वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता कृष्ण सारस्वत और आशीष सिन्हा ने एमएलसी मानसिंह यादव से मुलाकात की। इस बैठक में विद्युत विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई और एमएलसी ने प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिए।
Prayagraj News: प्रयागराज। विद्युत नगरीय वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता प्रथम कृष्ण सारस्वत एवं द्वितीय आशीष सिन्हा ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) मानसिंह यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में विद्युत विभाग की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों और चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी। बैठक में एमएलसी ने विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के संबंध में अपने सुझाव भी अधिकारियों को दिए।
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