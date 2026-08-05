Prayagraj News: मजार तिराहे पर चार्जिंग के नाम पर बिजली चोरी का खेल
Prayagraj News: मजार तिराहे पर ई रिक्शा चार्जिंग के नाम पर बिजली चोरी का मामला सामने आया है। डीएम को शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के रसूखदार और बिजली विभाग के कर्मचारी मिलीभगत कर रहे हैं। लगभग 50 ई रिक्शा बिना कनेक्शन के चार्ज हो रहे हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में बाधा आ रही है।
Prayagraj News: मजार तिराहे पर ई रिक्शा चार्जिंग के नाम पर बिजली चोरी का बड़ा खेल चल रहा है। मामले की शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने डीएम मनीष कुमार वर्मा से जनसुनवाई में की है। डीएम को सौंपे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस काम में क्षेत्र के रसूखदार लोग और बिजली विभाग के अफसरों व कर्मचारियों की मिलीभगत है। शिकायतकर्ता ने इस प्रकरण की एडीएम या एसडीएम स्तर के अफसर से जांच कराने की मांग रखी है। आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में करीब 50 ई रिक्शा चार्ज कर जाम लगाया जा रहा है। साथ ही वेल्डिंग मशीन भी लगाई गई है।
इसके लिए अलग से कनेक्शन नहीं लिया गया है। अत्याधिक लोड बढ़ने के कारण आए दिन क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहती है।
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