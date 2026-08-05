Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: दक्षता भाषण के साथ चुनावी सरगर्मी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है। दक्षता भाषण में सभी पदों के प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं साझा कीं। मतदान 7 अगस्त को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। 6,953 अधिवक्ता मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान स्थल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

Prayagraj News: दक्षता भाषण के साथ चुनावी सरगर्मी तेज

Prayagraj News: प्रयागराज विधि संवाददाता। जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद के चुनाव को लेकर बुधवार को चुनावी माहौल और गर्म हो गया। घोषित कार्यक्रम के अनुसार दक्षता भाषण हुआ, जिसमें अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी तक सभी पदों के प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं अधिवक्ताओं के सामने रखीं। इसके साथ ही चुनाव अधिकारियों ने मतदान की तैयारियों की विस्तृत जानकारी देकर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित मतदान का भरोसा दिलाया।

मतदान की तिथि और समय

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि 7 अगस्त को मतदान पुराने जिला जज कोर्ट परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदाताओं का प्रवेश पुराने जिला जज कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार से होगा, जबकि निकास नजारत की ओर से रहेगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए तीन प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिनमें एक द्वार वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं महिला मतदाताओं के लिए आरक्षित रहेगा।

मतदान बूथों की जानकारी

मतदान के लिए कुल 18 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1 से 4 बूथ आजीवन सदस्यों तथा 5 से 18 बूथ सामान्य सदस्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस बार जिला अधिवक्ता संघ में कुल 6,953 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,487 आजीवन सदस्य तथा 5,466 सामान्य सदस्य शामिल हैं।

मतदाता पर्चियों का वितरण

संघ कार्यालय से मतदाता पर्चियों का वितरण जारी है। 6 अगस्त को भी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा मतदान के दिन भी परिसर में कम्प्यूटरीकृत मतदाता पर्ची वितरण के लिए 10 काउंटर बनाए जाएंगे। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि पूरे मतदान स्थल को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा तथा मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

दक्षता भाषण में उपस्थित लोग

दक्षता भाषण के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कृष्ण बिहारी तिवारी, मंत्री बरुण कुमार सिंह, चुनाव अधिकारी राजेन्द्र श्रीवास्तव एवं अखिलेश झा तथा एल्डर कमेटी के सदस्य शीतला प्रसाद मिश्र, भगवत प्रसाद पांडेय, राकेश कुमार तिवारी, राजेन्द्र प्रसाद मिश्र और राकेश कुमार दुबे उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदान कब होगा?
मतदान 7 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Election Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।