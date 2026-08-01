Prayagraj News: एमपीवीएम में अमन हेड ब्वॉय, भव्या बनीं हेड गर्ल
Prayagraj News: प्रयागराज के महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर विद्यालय में छात्र परिषद के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि विंग कमांडर देबार्थो धर एवं प्रधानाचार्या अल्पना डे ने हेड ब्वॉय, हेड गर्ल, एक्टिविटी कैप्टन और अन्य पदाधिकारियों को बैज व सैशे प्रदान किए। समारोह में शारीरिक शिक्षा विभाग ने स्पोर्ट्स कैप्टन का भी अलंकरण किया।
Prayagraj News: प्रयागराज। महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-2027 के लिए शुक्रवार को छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अलंकरण व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विंग कमांडर देबार्थो धर और प्रधानाचार्या अल्पना डे ने क्रमशः हेड ब्वॉय अमन सिंह, हेड गर्ल भव्या सिंह, एक्टिविटी कैप्टन यशी सिंह व सुव्या वर्मा तथा डिजिटल डायनेमो वर्तिका भारद्वाज व माही वर्मा, एसोसिएट सब प्रिफेक्ट गार्गी मिश्रा तथा शुभांग श्रीवास्तव को बैज व सैशे प्रदान करके अलंकृत किया। शारीरिक शिक्षा व खेल प्रमुख अरुणेश कुमार सिंह ने स्पोर्ट्स कैप्टन विनायक मिश्रा व लवलीन कौर को सैश व बैज प्रदान कर अलंकृत किया।
गोपा भटृटाचार्या, मृगनयनी आर्या, पद्मा पांडेय, गीतिका जोशी, वैशाखी घोष, राज्य लक्ष्मी वालिया एवं विनीता सिंह ने अन्य पदाधिकारियों को अलंकृत किया।
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