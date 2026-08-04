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Prayagraj News: वाहन की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: मंगलवार की भोर में सड़क पर चल रही 75 वर्षीय सुखदेई देवी को अज्ञात वाहन ने टक्कर مار दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह फाफामऊ घाट पर फूल बेचने गई थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और महिला के बेटे ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

Prayagraj News: वाहन की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

Prayagraj News: बाईपास स्थित जय गुरुदेव आश्रम के पास मंगलवार को भोर में सड़क पर पैदल जा रही बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, रंगपुरा गांव की 75 वर्षीय सुखदेई देवी फाफामऊ घाट पर फूल बेचती थीं। मंगलवार को भोर में करीब चार बजे पैदल गंगा घाट जा रही थीं, तभी पीछे से आए वाहन ने चपेट में ले लिया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। बुजुर्ग महिला के बेटे ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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