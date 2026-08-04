Prayagraj News: वाहन की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत
Prayagraj News: मंगलवार की भोर में सड़क पर चल रही 75 वर्षीय सुखदेई देवी को अज्ञात वाहन ने टक्कर مار दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह फाफामऊ घाट पर फूल बेचने गई थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और महिला के बेटे ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
Prayagraj News: बाईपास स्थित जय गुरुदेव आश्रम के पास मंगलवार को भोर में सड़क पर पैदल जा रही बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, रंगपुरा गांव की 75 वर्षीय सुखदेई देवी फाफामऊ घाट पर फूल बेचती थीं। मंगलवार को भोर में करीब चार बजे पैदल गंगा घाट जा रही थीं, तभी पीछे से आए वाहन ने चपेट में ले लिया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। बुजुर्ग महिला के बेटे ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।