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Prayagraj News: सिस्टम की लापरवाही ने ले ली महिला की जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: सिस्टम की लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। बुधवार सुबह तेज बारिश के बीच अतरसुइया के गुजराती मोहल्ला में बिजली के खंभे के पास करंट से एक महि

Prayagraj News: सिस्टम की लापरवाही ने ले ली महिला की जान

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। करंट से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। बुधवार सुबह तेज बारिश के बीच अतरसुइया के गुजराती मोहल्ला में बिजली के खंभे के पास करंट से एक महिला की मौत हो गई। बिजली के खंभे पर करंट आने की सूचना पर विभाग ने जांच के बाद अपना पल्ला झाड़ लिया। अतरसुइया थाने की पुलिस का कहना है कि जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।गुजराती मोहल्ला निवासी 65 वर्षी कुसुम देवी अपने मायके में रहती थीं। उनके भतीजे सीताराम ने बताया कि कुसुम देवी के पति छेदीलाल की कई साल पहले मौत हो चुकी है। जनवरी 2026 में उनके इकलौते बेटे की बीमारी से मौत हो गई थी।

कुसुम देवी बुधवार सुबह नंगेपांव घर से निकली थीं। पड़ोसी के घर के बाहर अचानक कुसुम देवी को करंट की चपेट में आ गई। हल्ला मचा कि बिजली के खंभे से करंट ने जान ले ली। अतरसुइया पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस प्रकरण में करैलाबाग एक्सईएन विजय कटारिया ने बताया कि कल्याणी देवी जेई लवकुश बिंद ने वहां जाकर जांच की। बिजली के खंभे पर करंट नहीं आ रहा था लेकिन पड़ोसी के घर में करंट मिला। बताया कि उनके बारजे पर ही नगर निगम की स्ट्रीट लाइट लगी है। वहीं का तार कटा होने से मकान के रेलिंग और पानी के पाइप तक में करंट आ रहा था। उसी से यह हादसा हुआ।

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