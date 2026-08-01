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Prayagraj News: यूके में शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे डॉ. मो. साबिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: बेथनी कॉन्वेंट स्कूल के खेल शिक्षक डॉ. मोहम्मद साबिर को यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर (युनाइटेड किंगडम) में 19 से 23 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित

यूके में शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे डॉ. मो. साबिर
यूके में शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे डॉ. मो. साबिर

Prayagraj News: नैनी, हिन्दुस्तान संवाद। बेथनी कॉन्वेंट स्कूल के खेल शिक्षक डॉ. मोहम्मद साबिर को यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर (युनाइटेड किंगडम) में 19 से 23 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 2026 कपसेट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण  प्राप्त हुआ है।सम्मेलन के आयोजकों द्वारा डॉ. मोहम्मद साबिर के शोधपत्र द थ्री वर्ल्ड ऑफ फिजिकल लिट्रेसी इन एक्शन: एन ईंटेग्रेटेड एआई - एनेबल्ड फार्मवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्पोर्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड लाइफ लॉग हेल्थ को ओरल प्रेजेंटेशन के लिए स्वीकृत किया गया है।

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