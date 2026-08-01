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Prayagraj News: मां की रसोई में साझा की खुशियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में डॉ. दीपक अग्रवाल ने नंदी सेवा संस्थान की मां की रसोई में भोजन परोसा। उन्होंने सेवाकार्य की सराहना की और बताया कि मात्र नौ रुपये में गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना मानव सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है। यहां प्रतिदिन लगभग 1200 लोग भोजन करते हैं।

Prayagraj News: मां की रसोई में साझा की खुशियां

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। एसआरएन अस्पताल में नंदी सेवा संस्थान की ओर से संचालित मां की रसोई में बाल रोग चिकित्सक डॉ. दीपक अग्रवाल ने सेवाकार्य के तहत लोगों को भोजन परोसा। डॉ. अग्रवाल ने रसोई में संचालित व्यवस्थाओं और कुशल प्रबंधन की सराहना की। कहा कि नौ रुपये प्रति थाली में तीमारदारों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना मानव सेवा के निमित्त विशिष्ट कार्य है। इस मौके पर डॉ. अग्रवाल ने केक काटकर खुशियां साझा की। रसोई में प्रतिदिन लगभग 1200 लोग भोजन करते हैं।

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