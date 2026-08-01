Prayagraj News: मो. मुजफ्फर के चार भाइयों समेत छह के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
Prayagraj News: कौड़िहार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अतीक अहमद के करीबी मो. मुजफ्फर के चार भाइयों के शस्त्र लाइसेंस डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निरस्त कर दिए हैं। पुलिस की विवेचना में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। मो. मुजफ्फर पर गोतस्करी का आरोप है और उनके कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता है।
Prayagraj News: कौड़िहार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया अतीक अहमद के करीबी मो. मुजफ्फर के चार भाइयों के शस्त्र लाइसेंस को डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निरस्त कर दिया है। अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की विवेचना में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा दो अन्य शातिरों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। नवाबगंज चफरी निवासी मो. मुजफ्फर पर गोतस्करी का आरोप है। उसका वर्तमान पता बेगम बाजार थाना धूमनगंज है। इसी पते पर उसके भाई मो. अशरफ का शस्त्र लाइसेंस रद्द किया गया है। जिस पर गैंगस्टर एक्ट सहित गोवध एक्ट, हत्या के प्रयास के सहित कई अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज होने के कारण लाइसेंस निरस्त किया गया है।
वहीं उसके भाई मो. अज्जम, मो. आजम और मो. असलम के शस्त्र के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। चारों के पास राइफल थी। वहीं नैनी निवासी जुनैद अहमद उर्फ पप्पू गंजिया व उसके शूटर मक्खन के डबल बैरल के लाइसेंस को भी तमाम आपराधिक मामलों के कारण रद्द किया गया है।
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