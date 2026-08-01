Prayagraj News: 51 में 24 प्रकरण ऐेसे, जिनकी जांच में की लीपापोती, 20 पर कार्रवाई
Prayagraj News: प्रयागराज में, डीएम मनीष कुमार वर्मा ने तहसील बारा में सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान पिछले प्रकरणों की गुणवत्ता की समीक्षा की। 51 मामलों का परीक्षण करने पर 24 शिकायतकर्ताओं ने असंतोषजनक फीडबैक दिया। लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने शनिवार को तहसील बारा में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान पिछले संपूर्ण समाधान दिवस में निस्तारित प्रकरणों की गुणवत्ता की समीक्षा कराई। जिलाधिकारी ने 17 जिला स्तरीय अधिकारियों से रैंडम आधार पर 51 निस्तारित प्रकरणों का परीक्षण कराया। जांच के दौरान 24 प्रकरणों में शिकायतकर्ताओं से असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ, जिस पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।डीएम ने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सतही आख्या प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि, संतोषजनक आख्या प्रस्तुत न करने वाले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।
प्रतिकूल प्रविष्टि पाने वालों में लेखपाल बारा विपिन कुमार यादव, अब्दुल कादिर सिद्दकी, ग्राम विकास अधिकारी शंकरगढ़ कृष्ण प्रताप सिंह, लेखपाल भुवनेश पांडेय, मो. आरिफ, एसआई थाना बारा टीकम सिंह शामिल हैं। कारण बताओ नोटिस जारी किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों में लेखपाल अनिल कुमार सिंह, उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग शंकरगढ़ भगवंत सिंह, लेखपाल शिखा सिंह, एसडीओ विद्युत विभाग नरेंद्र वर्मा, अवर अभियंता लघु सिंचाई कृष्ण कुमार, लेखपाल कैलाश मिश्रा, एसआई शंकरगढ़ देवेंद्र देव शामिल हैं। चेतावनी पाने वालों में लेखपाल गंगा प्रसाद, शेखर सिंह, नागेंद्र प्रसाद मिश्रा, सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता बाघला नहर प्रखंड प्रदीप कुमार सिंह व लेखपाल तारकेश्वर पांडेय शामिल हैं।
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