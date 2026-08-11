Prayagraj News: बिना नवीनीकरण चल रहे 14 कोल्ड स्टोर

Prayagraj News: डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कोल्ड स्टोर मालिकों के साथ बैठक कर लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए। नवीनीकरण से जुड़े सभी अभिलेख जल्द जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही आलू भंडारण के दौरान प्रतिदिन भंडारण की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मार्च में पूर्व मंत्री अंसार अहमद के चंदापुर स्थित कोल्ड स्टोर का एक हिस्सा ढहने के बाद सभी की जांच के निर्देश डीएम ने दिए थे। कुल 52 में से 14 शीतगृह ऐसे हैं, जिनका नवीनीकरण अब तक नहीं हुआ है। डीएम मंगलवार को एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना, मखाना विकास योजना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरिगेशन योजना की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक संगम सभागार में ले रहे थे।

जिला उद्यान अधिकारी मेवालाल ने बताया कि शेष 14 शीतगृहों की जांच हर स्तर पर हो चुकी है, लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में डीएम ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन और मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के तहत विभाग को मिले लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति कराने के निर्देश दिए। मखाना विकास योजना में तालाब विधि से 28 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने केला, बेर और गेंदे के फूल समेत किसानों के उत्पादों की प्रोसेसिंग कर नए उत्पाद तैयार कराने के लिए कार्ययोजना बनाने को भी कहा। ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में ड्रिप सिंचाई के लिए 235 हेक्टेयर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर 693, माइक्रो स्प्रिंकलर 88, मिनी स्प्रिंकलर 180 और रेनगन के लिए 191 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। बैठक में सीडीओ हर्षिका सिंह, उप निदेशक कृषि, जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम आदि मौजूद रहे।