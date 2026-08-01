Prayagraj News: 539 शिकायतें पहुंचीं, 14 का मौके पर निस्तारण
Prayagraj News: तहसील बारा में शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ जिसमें 539 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 14 का त्वरित समाधान किया गया। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने और शिकायतों की जमीनी जांच करने के निर्देश दिए। शासन स्तर पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई।
Prayagraj News: तहसील बारा में शनिवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 539 शिकायतें सुनवाई के लिए प्राप्त हुईं। इनमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण व निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने तहसील परिसर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टाल का निरीक्षण किया। इस दौरान दो महिलाओं मीरा देवी, प्रीति की गोदभराई कराई और तीन बच्चों रियांशी, रूद्र और आरूशी का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया।डीएम ने राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत की जमीनी स्तर पर जांच कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता से फीडबैक लेकर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वह निस्तारण से संतुष्ट है। विशेष रूप से वरासत, अवैध कब्जा तथा अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रार्थना पत्रों की अलग-अलग सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 539 शिकायतों में राजस्व विभाग की 212, पुलिस विभाग की 175, चिकित्सा विभाग की 2, खाद्य एवं रसद की 25, जल निगम की पांच, नलकूप विभाग की तीन, लोकनिर्माण विभाग की 10, विद्युत विभाग की 30, सिंचाई विभाग की पांच, शिक्षा विभाग की दो, विकास विभाग की 55, कृषि विभाग की दो, समाज कल्याण विभाग की 10 व वन विभाग की तीन शिकायतें शामिल रहीं। इस दौरान डीसीपी यमुनागर विवेक चंद्र यादव, एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा, एडीएम बारा शिखा शंखवार आदि मौजूद रहे।
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