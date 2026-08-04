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Prayagraj News: हर खेल के लिए मिलेंगे आठ-आठ हजार रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिकृत खेल उपकरणों पर खर्च बढ़ाने, अस्थायी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, तरणताल में CCTV लगाने और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश दिए गए। खेल संस्कृति को मजबूत करने पर भी विचार किया गया।

हर खेल के लिए मिलेंगे आठ-आठ हजार रुपये
हर खेल के लिए मिलेंगे आठ-आठ हजार रुपये

Prayagraj News: प्रयागराज। जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सोमवार को संगम सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने खेल निदेशालय से अधिकृत खेल उपकरणों एवं अन्य मदों पर जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के मद से प्रत्येक मद में अधिकतम आठ-आठ हजार रुपये तक व्यय करने की मंजूरी दी। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम और अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के मानदेय में दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि का भी फैसला लिया गया।

वर्तमान में उन्हें आठ-आठ हजार रुपये मानदेय मिलता है। बैठक में निर्माणाधीन जॉर्जटाउन स्थित तरणताल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही खेल अधिकारियों को हर महीने कम से कम एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जनपद में खेल संस्कृति को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।बैठक में मौजूद रहे क्रीड़ा अधिकारी शिव कुमार यादव ने बताया कि समिति की आय-व्यय का विवरण भी प्रस्तुत किया गया और आय के स्रोत बढ़ाने, खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा अधिकाधिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में समिति के सदस्य, खेल विभाग के अधिकारी, प्रशिक्षक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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