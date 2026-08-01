Prayagraj News: 28 निशानेबाजों का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

Prayagraj News: कैंट हाईस्कूल में आयोजित जिला स्तरीय माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अलग-अलग आयु वर्ग के 28 छात्र-छात्राओं का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। विभिन्न आयु वर्गों में चयनित खिलाड़ी अब मंडल स्तर पर जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंडलीय शूटिंग प्रतियोगिता कौशाम्बी में आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों में बालक अंडर-14 राइफल वर्ग से अंकित यादव, रीतेश यादव और अथर्व मिश्रा शामिल हैं। अंडर-17 राइफल वर्ग में लकी पटेल, यश पटेल, नीतीश कुमार पटेल और प्रिंस यादव तथा अंडर-19 राइफल वर्ग में यश सागर, अमन, दिव्यांशु और विकास कुमार का चयन हुआ। पिस्टल वर्ग में अंडर-17 में उज्ज्वल त्रिवेदी, मोहम्मद इमरान, बलराज सागर और मोहम्मद जैद तथा अंडर-19 से अमन यादव, दिव्यांशु पटेल और शनि मौर्य मंडल स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।