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Prayagraj News: 28 निशानेबाजों का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: कैंट हाईस्कूल में जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में 28 छात्रों का मंडल स्तर पर चयन किया गया। ये खिलाड़ी कौशाम्बी में होने वाली प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। विभिन्न आयु वर्गों के विनर्स में राइफल और पिस्टल वर्ग से बालक और बालिकाएं शामिल हैं। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला।

28 निशानेबाजों का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन
28 निशानेबाजों का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

Prayagraj News: कैंट हाईस्कूल में आयोजित जिला स्तरीय माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अलग-अलग आयु वर्ग के 28 छात्र-छात्राओं का मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। विभिन्न आयु वर्गों में चयनित खिलाड़ी अब मंडल स्तर पर जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंडलीय शूटिंग प्रतियोगिता कौशाम्बी में आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों में बालक अंडर-14 राइफल वर्ग से अंकित यादव, रीतेश यादव और अथर्व मिश्रा शामिल हैं। अंडर-17 राइफल वर्ग में लकी पटेल, यश पटेल, नीतीश कुमार पटेल और प्रिंस यादव तथा अंडर-19 राइफल वर्ग में यश सागर, अमन, दिव्यांशु और विकास कुमार का चयन हुआ। पिस्टल वर्ग में अंडर-17 में उज्ज्वल त्रिवेदी, मोहम्मद इमरान, बलराज सागर और मोहम्मद जैद तथा अंडर-19 से अमन यादव, दिव्यांशु पटेल और शनि मौर्य मंडल स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

बालिका वर्ग में अंडर-14 राइफल से रागिनी, अंडर-17 राइफल से अंशिका केसरी, वाणी शुक्ला और नवनीता तथा अंडर-19 राइफल से मानसी, हेमलता और माही सिंह का चयन किया गया।मुख्य अतिथि (छावनी परिषद प्रयागराज के मुख्य अधिशाषी अधिकारी) नागेश कुमार पांडेय ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उद्घाटन के दौरान कैंट हाईस्कूल के प्रधानाचार्य मो. अंसार, वीकर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य वीडी शुक्ला, शूटिंग कोच फरीद सिद्दकी, वरिष्ठ शिक्षिका नर्मदा चौहान, खेल शिक्षक संजीव कुमार आदि उपस्थित रहे।

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