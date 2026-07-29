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Prayagraj News: छात्रों का मास्टर डेटा लॉक कराने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: जिला पंचायत सभागार में डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (सत्र 2026-27) के तहत मास्टर डेटा समय पर तैयार करने के निर्देश दिए गए। कार्य में लापरवाही की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

Prayagraj News: छात्रों का मास्टर डेटा लॉक कराने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Prayagraj News: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (सत्र 2026-27) के तहत छात्रों का मास्टर डेटा समय से तैयार कर लॉक कराने के लिए बुधवार को जिला पंचायत सभागार में डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि डेटा लॉक करने का काम पूरी ईमानदारी से करें। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने निर्देश दिए कि शासन की समय-सारिणी के अनुसार प्रत्येक विद्यालय 31 जुलाई तक छात्रों का मास्टर डेटा व प्रोफाइल हर हाल में तैयार कर लें और पांच अगस्त तक उसे लॉक कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय तक यह कार्य नहीं हुआ तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे व छात्र छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित हो सकते हैं। डीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों का कार्य 31 जुलाई तक पूरा नहीं होगा, उनके प्रधानाचार्यों की अलग से बैठक बुलाकर जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही, किसी भी तकनीकी या अन्य समस्या के समाधान के लिए प्रधानाचार्यों को जिला कल्याण विभाग और मुख्य विकास अधिकारी से तत्काल संपर्क करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बैठक में सीडीओ हर्षिका सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम शंकर पटेल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कोमिल द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि व जिले के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

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