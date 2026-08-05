Prayagraj News: यूपीसीडको और विद्युत विभाग एक्सईएन से मांगा स्पष्टीकरण

Prayagraj News: विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण शुरू न होने और जीरो पॉवर्टी योजना के लाभार्थियों के विद्युत संयोजन सत्यापन में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने यूपीसीडको के अधिशासी अभियंता व जीरो पावर्टी योजना के तहत 15250 लाभार्थियों के संयोजन के सत्यापन में विलंब पर विद्युत नोडल के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही सभी विभागों को योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुधवार को एनआईसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय योजना की प्रगति की समीक्षा की।

शृंगवेरपुर विकास खंड में विद्यालय निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कार्य शुरू न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और यूपीसीडको के अधिशासी अभियंता से जवाब मांगा। जिले में प्रस्तावित 16 हेलीपैड स्थलों का अब तक चयन न होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की और पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को शीघ्र स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। गोसंवर्धन योजना के तहत दो इकाइयों की स्थापना लंबित मिलने पर सीवीओ को तत्काल कार्यवाही पूरी करने को कहा। विंध्य एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए डीएम ने एडीएम एफआर को शेष 23 गांवों के प्रस्ताव आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए। वहीं मिनी नंदिनी कृषि समृद्धि योजना के तीन लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत कराने और लखपति दीदी योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ हर्षिका सिंह, डीएसटीओ संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।