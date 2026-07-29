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Prayagraj News: बीमार गोवंश के लिए अलग शेड बनाने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में डीडीओ जीपी कुशवाहा की अध्यक्षता में गोशाला समिति की बैठक हुई। इसमें गोवंशों को हरा चारा उपलब्ध कराने और बीमार गोवंशों के उपचार के लिए शेड की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। बारिश के मौसम को देखते हुए सफाई और छाया जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए।

Prayagraj News: बीमार गोवंश के लिए अलग शेड बनाने का निर्देश

Prayagraj News: प्रयागराज। डीडीओ जीपी कुशवाहा की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय गोशाला समिति की बैठक हुई। बैठक में डीडीओ ने कहा कि सभी गोशालाओं में संरक्षित गोवंशों को नियमित रूप से हरा चारा उपलब्ध कराया जाए। बीमार गोवंशों के उपचार के लिए अलग शेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि संक्रमण फैलने की आशंका न रहे और उनका समुचित इलाज किया जा सके। उन्होंने वर्षा ऋतु को देखते हुए गोशालाओं में जलभराव रोकने, छाया, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक भूपेंद्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एसएन यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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