Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: 14 साल बाद रोड के डेढ़ फीट नीचे मिला चैंबर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में जवाहर लाल नेहरू रोड पर एक पुराना सीवर चैंबर 14 साल बाद खोजा गया। नगर निगम की टीम ने जलभराव के कारण की जांच की और चैंबर की खुदाई की। यह चैंबर 2012 में सड़क निर्माण के दौरान दब गया था। नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर चैंबर की सफाई करवाई।

Prayagraj News: 14 साल बाद रोड के डेढ़ फीट नीचे मिला चैंबर

Prayagraj News: प्रयागराज। जवाहर लाल नेहरू रोड पर बुधवार को 14 साल से सड़क के नीचे दबा सीवर का चैंबर खोजा गया। नगर निगम और जलकल की टीम कई दिन से मार्ग के आसपास जलभराव का कारण खोज रही थी। इसी बीच पता चला कि मार्ग के बीच रविदास मंदिर के सामने वर्षों पहले एक सीवर-नाले का चैंबर था, जो सड़क निर्माण में दब गया। यह जानकारी होने पर नगर निगम के अवर अभियंता राम सक्सेना ने रविदास मंदिर के सामने सड़क की खुदाई कराई तो डेढ़ फीट नीचे फीट नीचे चैंबर मिला। सड़क की खुदाई के बाद चैंबर खोला गया तो आसपास जलभराव का पता चला।

चैंबर पूरी तरह चोक था। उसी समय सूचना मिलने पर नगर आयुक्त साईं तेजा मौके पर पहुंचे और चैंबर की सफाई कराई। नगर आयुक्त ने बताया कि 2012 में सड़क के डामरीकरण के दौरान चैंबर दब गया। इसको जलकल और जल निगम के इंजीनियर भूल गया। इसके बाद चैंबर पर 2012 के बाद 2018 और 2024 में भी डामरीकरण किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।