Prayagraj News: पंचायतों में सफाईकर्मियों की तैयार होगी डिजिटल प्रोफाइल

Prayagraj News: पंचायती राज विभाग ने जिले की सभी 1540 ग्राम पंचायतों और 23 विकास खंडों में ‘नमस्ते’ योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों और वेस्ट पिकर्स का सर्वे, डिजिटल प्रोफाइलिंग और आधार ई-केवाईसी कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ग्राम सचिवों और एडीओ पंचायत को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित इस अभियान का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करना और सफाई कार्यों में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ‘नमस्ते’ मोबाइल एप और वेब पोर्टल के संचालन के साथ सर्वे, डेटा एंट्री, आधार ईकेवाईसी और सर्वे वैलिडेशन की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।