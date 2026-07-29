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Prayagraj News: पंचायतों में सफाईकर्मियों की तैयार होगी डिजिटल प्रोफाइल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: पंचायती राज विभाग ने जिले की सभी 1540 ग्राम पंचायतों और 23 विकास खंडों में ‘नमस्ते’ योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

Prayagraj News: पंचायतों में सफाईकर्मियों की तैयार होगी डिजिटल प्रोफाइल

Prayagraj News: पंचायती राज विभाग ने जिले की सभी 1540 ग्राम पंचायतों और 23 विकास खंडों में ‘नमस्ते’ योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों और वेस्ट पिकर्स का सर्वे, डिजिटल प्रोफाइलिंग और आधार ई-केवाईसी कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ग्राम सचिवों और एडीओ पंचायत को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित इस अभियान का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करना और सफाई कार्यों में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ‘नमस्ते’ मोबाइल एप और वेब पोर्टल के संचालन के साथ सर्वे, डेटा एंट्री, आधार ईकेवाईसी और सर्वे वैलिडेशन की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

योजना के तहत पंजीकृत स्वच्छता कर्मियों को आयुष्मान भारत, दुर्घटना बीमा और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होते ही सभी ग्राम पंचायतों में युद्धस्तर पर सर्वे और प्रोफाइलिंग शुरू होगी। अभियान की निगरानी के लिए प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट और कार्यस्थल के फोटो राज्य मिशन कार्यालय को भेजे जाएंगे।डीपीअरओ रवि शंकर द्विवेदी का कहना है कि यह पहल स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षित कार्य वातावरण और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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