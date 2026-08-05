Prayagraj News: ईंट की जांच रिपोर्ट के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य

Prayagraj News: प्रयागराज। रविवार को एसआरएन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ईंट की गुणवत्ता को लेकर डिप्टी सीएम के निर्देश पर दो ईंट एमएनएनआईटी के लैब में भेज दी गई है। प्राचार्य एके वर्मा के अनुसार जांच रिपोर्ट दो दिन प्राप्त हो जाएगी। ईंट की खराब गुणवत्ता की जांच को लेकर डिप्टी सीएम की ओर से दिये गए आदेश के बाद मानसिक रोग विभाग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का विस्तार कार्य रोक दिया गयाॉ है। दो दिन से मजदूर काम पर नहीं कर रहे हैं। निर्माण कार्य लगभग 90 फीसदी पूरा हो गया है। ऐसी स्थिति में ईंट की गुणवत्ता पर सीएम की ओर से की आपत्ति को लेकर अस्पताल प्रशासन के लिए नई मुसीबत पैदा हो गई है।