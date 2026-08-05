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Prayagraj News: ईंट की जांच रिपोर्ट के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में ईंट की गुणवत्ता की जांच के लिए दो ईंटों को एमएनएनआईटी की लैब में भेजा गया है। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद मानसिक रोग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का काम रोक दिया गया है। निर्माण कार्य 90 फीसदी पूरा हो गया है लेकिन ईंट की खराब गुणवत्ता ने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं।

ईंट की जांच रिपोर्ट के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य
ईंट की जांच रिपोर्ट के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य

Prayagraj News: प्रयागराज। रविवार को एसआरएन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ईंट की गुणवत्ता को लेकर डिप्टी सीएम के निर्देश पर दो ईंट एमएनएनआईटी के लैब में भेज दी गई है। प्राचार्य एके वर्मा के अनुसार जांच रिपोर्ट दो दिन प्राप्त हो जाएगी। ईंट की खराब गुणवत्ता की जांच को लेकर डिप्टी सीएम की ओर से दिये गए आदेश के बाद मानसिक रोग विभाग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का विस्तार कार्य रोक दिया गयाॉ है। दो दिन से मजदूर काम पर नहीं कर रहे हैं। निर्माण कार्य लगभग 90 फीसदी पूरा हो गया है। ऐसी स्थिति में ईंट की गुणवत्ता पर सीएम की ओर से की आपत्ति को लेकर अस्पताल प्रशासन के लिए नई मुसीबत पैदा हो गई है।

क्योंकि दोनों विभाग की दूसरी मंजिल पर किए जा रहे निर्माण में 1.50 लाख से अधिक ईंट का उपयोग किया जा चुका है।

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