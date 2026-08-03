Prayagraj News: एसआरएन में सिविल, मैकेनिकल इंजीनियर की नहीं हुई नियुक्ति
Prayagraj News: शासन की ओर से 2022 में सृजित पद को भरने का आया था आदेश एजेंसी
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को एसआरएन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान परिसर में फैली गंदगी को देखकर जेई को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन मंडल के सबसे बड़े अस्पताल में इलेक्ट्रिक के एक जूनियर इंजीनियर के अलावा किसी इंजीनियर की नियुक्ति नहीं गई है। इलेक्ट्रिक जेई ने भी अस्पताल प्रशासन को स्थानांरित किए जाने का प्रार्थना पत्र दे दिया है।हालांकि 23 नंवबर, 2022 को प्रदेश सरकार की तत्कालीन सचिव श्रुति सिंह ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक को पत्र भेजकर तीन इंजीनियर के सृजित किए गए पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया था। इसमें एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, एक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति शामिल थी।
लेकिन वर्तमान में केवल एक इलेक्ट्रिक जूनियर इंजीनियर को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। लेकिन सिविल व मैकेनिकल इंजीनियर की नियुक्ति चार साल से नहीं हुई है। वहीं अस्पताल में साफ-सफाई का जिम्मा कार्यदायी एजेंसी के अधीन है। संबंधित एजेंसी की ओर से अस्पताल में लगभग 700 कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन किसी कर्मचारियों की बायोमैट्रिक हाजिरी नहीं होती है। यहां तक कि कार्यदायी एजेंसी को मशीन व वैक्यूम क्लीनर से भी साफ-सफाई का अनुबंध है लेकिन अस्पताल में मशीन नहीं दिखती।
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