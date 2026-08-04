Prayagraj News: डिप्टी सीएम ने कहा तब शुरू हुई सफाई
Prayagraj News: प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआरएन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान गंदगी पर नाराजगी जताई। अस्पताल प्रशासन साफ-सफाई में जुट गया है, लेकिन गंदगी वाले स्थान की रास्ता बंद कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान दुर्गंध महसूस करने पर डिप्टी सीएम ने इंजीनियर को बुलाकर फटकार लगाई।
Prayagraj News: प्रयागराज। एसआरएन अस्पताल में निरीक्षण के दौरान गंदगी को देखर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को नाराजगी व्यक्त की थी उसकी साफ सफाई में अस्पताल प्रशासन जुटा है। मंगलवार सुबह से सफाईकर्मी झाड़ियों को सफाई करते रहे। अस्पताल में सबसे बड़ी विडंबना यह कि जिस स्थान पर गंदगी है या कबाड़ रखा हुआ है उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। यहां तक कि कबाड़ भरकर बाहर से ताला लगा दिया गया है। यही कारण है कि निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम को जब दुर्गंध महसूस हुई, तब रेलिंग पर चढ़कर इंजीनियर को बुलाया और फटकार लगाई थी।
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