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Prayagraj News: कल शाम पांच बजे तक जमा करें गृहकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में भवनस्वामी 31 जुलाई तक गृहकर जमा कर सकते हैं। समयसीमा के भीतर कर जमा करने पर 10% छूट मिलेगी। नगर निगम का कहना है कि सभी कैश काउंटर 31 जुलाई को खुले रहेंगे। बुधवार तक 3300 भवनस्वामियों ने दो करोड़ रुपये का गृहकर जमा किया है।

Prayagraj News: कल शाम पांच बजे तक जमा करें गृहकर

Prayagraj News: प्रयागराज। शहर के भवनस्वामी अपना गृहकर 31 जुलाई को शाम पांच बजे तक जमा कर सकते हैं। 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने वालों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 फीसदी छूट मिलेगी। गृहकर जमा करने वालों के लिए महीने की आखरी तारिख पर नगल निगम मुख्यालय समेत जोनल कार्यालय के सभी कैश काउंटर खुले रहेंगे। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजय ममगई ने बताया कि 31 जुलाई के बाद छूट नहीं दी जाएगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार बुधवार को 3300 भवनस्वामियों ने दो करोड़ रुपये गृहकर जमा किए।

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