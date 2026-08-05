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Prayagraj News: डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर, लाभार्थियों को मिला चयन पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: सीडीओ हर्षिका सिंह ने विकास भवन में डेयरी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारी, लाभार्थी और प्रगतिशील पशुपालक शामिल हुए। चर्चा का केंद्र डेयरी व्यवसाय का विस्तार, पशुपालन को लाभकारी बनाना और योजनाओं की पहुंच बढ़ाना था। मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए।

Prayagraj News: डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर, लाभार्थियों को मिला चयन पत्र

Prayagraj News: विकास भवन सभागार में बुधवार को सीडीओ हर्षिका सिंह ने डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग के अधिकारियों के साथ डेयरी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों व प्रगतिशील पशुपालकों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में डेयरी व्यवसाय के विस्तार, पशुपालन को लाभकारी बनाने और शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कुल भास्कर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, कृषि विज्ञान केंद्र नैनी के वैज्ञानिक व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने डेयरी विकास, आधुनिक पशुपालन तकनीकों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए।

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