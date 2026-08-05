Prayagraj News: डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर, लाभार्थियों को मिला चयन पत्र
Prayagraj News: सीडीओ हर्षिका सिंह ने विकास भवन में डेयरी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारी, लाभार्थी और प्रगतिशील पशुपालक शामिल हुए। चर्चा का केंद्र डेयरी व्यवसाय का विस्तार, पशुपालन को लाभकारी बनाना और योजनाओं की पहुंच बढ़ाना था। मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए।
Prayagraj News: विकास भवन सभागार में बुधवार को सीडीओ हर्षिका सिंह ने डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग के अधिकारियों के साथ डेयरी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों व प्रगतिशील पशुपालकों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में डेयरी व्यवसाय के विस्तार, पशुपालन को लाभकारी बनाने और शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कुल भास्कर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, कृषि विज्ञान केंद्र नैनी के वैज्ञानिक व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने डेयरी विकास, आधुनिक पशुपालन तकनीकों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।