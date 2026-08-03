Prayagraj News: मन को आनंदित कर देती है सावन की छटा : आशा
Prayagraj News: प्रयागराज में चित्रांश लालित्य संस्था द्वारा सावन की सार्थकता पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संस्थापिका आशा अस्थाना ने सावन की प्राकृतिक छटा का महत्व बताया। लेखिका जयश्री श्रीवास्तव ने बुंदेली कजरी प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें सराहना मिली। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया।
Prayagraj News: प्रयागराज। सांस्कृतिक संस्था चित्रांश लालित्य की ओर से रविवार को सिविल लाइंस के एक होटल में सावन की सार्थकता विषय पर संगोष्ठी हुई। इस अवसर पर संस्थापिका आशा अस्थाना ने कहा कि सावन की हरियाली और प्राकृतिक छटा मन को आनंदित कर देती है। लेखिका जयश्री श्रीवास्तव ने स्वरचित बुंदेली कजरी प्रस्तुत कर तालियां बटोरीं। मोहिनी, संध्या, शनि, प्रतिमा, रीता सक्सेना, प्रभा दास ने कजरी पर नृत्य प्रस्तुत किया। संचालन रश्मि ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।