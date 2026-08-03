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Prayagraj News: मन को आनंदित कर देती है सावन की छटा : आशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में चित्रांश लालित्य संस्था द्वारा सावन की सार्थकता पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संस्थापिका आशा अस्थाना ने सावन की प्राकृतिक छटा का महत्व बताया। लेखिका जयश्री श्रीवास्तव ने बुंदेली कजरी प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें सराहना मिली। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया।

Prayagraj News: मन को आनंदित कर देती है सावन की छटा : आशा

Prayagraj News: प्रयागराज। सांस्कृतिक संस्था चित्रांश लालित्य की ओर से रविवार को सिविल लाइंस के एक होटल में सावन की सार्थकता विषय पर संगोष्ठी हुई। इस अवसर पर संस्थापिका आशा अस्थाना ने कहा कि सावन की हरियाली और प्राकृतिक छटा मन को आनंदित कर देती है। लेखिका जयश्री श्रीवास्तव ने स्वरचित बुंदेली कजरी प्रस्तुत कर तालियां बटोरीं। मोहिनी, संध्या, शनि, प्रतिमा, रीता सक्सेना, प्रभा दास ने कजरी पर नृत्य प्रस्तुत किया। संचालन रश्मि ने किया।

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