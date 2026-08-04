Prayagraj News: माफिया दिलीप मिश्रा से जुड़ी असलहे की सील दुकान खाली कराई
Prayagraj News: नैनी कोतवाली क्षेत्र के चक रघुनाथ में 12 वर्ष पुराने किरायेदारी विवाद का पटाक्षेप हुआ। जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा से जुड़ी सील दुकान को खाली कराके मकान मालिक को कब्जा दिया जाए। मकान मालिक पर आठ लाख रुपये का बकाया था जो 2012 से किराया न जमा करने के कारण था।
Prayagraj News: नैनी कोतवाली क्षेत्र के चक रघुनाथ (कॉटन मिल) में मिर्जापुर रोड पर मंगलवार को 12 वर्ष पुराने किरायेदारी विवाद का पटाक्षेप हो गया। जिला न्यायालय के आदेश पर कोर्ट अमीन और नैनी पुलिस की संयुक्त टीम ने जेल में निरुद्ध पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा से जुड़ी असलहे की सील दुकान को खाली कराकर मकान मालिक को कब्जा दिला दिया। औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कला निवासी माफिया दिलीप मिश्रा से जुड़ी यह दुकान चक रघुनाथ नगर स्थित विमला पांडेय, पत्नी हेमंत कुमार पांडेय के भवन में किराए पर संचालित होती थी। पूर्व में दिलीप मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दुकान को सील कर दिया था।मकान
मालिक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजय शुक्ला ने बताया कि दुकान की किरायेदारी धर्मेंद्र कुमार के नाम थी। वर्ष 2012 से किराया जमा न किए जाने के कारण लगभग आठ लाख रुपये का बकाया हो गया था। इसके बाद वर्ष 2014-15 में विमला पांडे की ओर से जिला न्यायालय में बेदखली का वाद दायर किया गया था। कोर्ट ने 30 जुलाई को दुकान खाली कराकर मकान मालिक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया था।
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