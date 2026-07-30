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Prayagraj News: न्यायालय के आदेश पर बाइक चोरी की पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में गंगाधर त्रिपाठी ने बाइक चोरी के मामले में जार्जटाउन पुलिस पर एफआईआर ना दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने न्यायालय की मदद से पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव बनाया। उनकी बाइक 14 जून को चोरी हुई थी और पुलिस ने काफी देर से कार्रवाई की।

Prayagraj News: न्यायालय के आदेश पर बाइक चोरी की पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। पुराना अल्लापुर निवासी एक व्यक्ति ने बाइक चोरी के मामले में जार्जटाउन पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने करीब डेढ़ माह बाद मुकदमा दर्ज किया है।गंगाधर त्रिपाठी की तहरीर के मुताबिक, 14 जून की रात उनके घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। काफी तलाश के बावजूद पता नहीं चला। घटना की सूचना उसी दिन जार्जटाउन थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सलाह देकर लौटा दिया। दो बार ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दोनों आवेदन निरस्त हो गए।

इसके बाद भी कई बार थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जबकि, चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। सात जुलाई को पुलिस आयुक्त को भी रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आशंका जताई है कि चोरी गई बाइक का दुरुपयोग किसी आपराधिक घटना में हो सकता है। अब न्यायालय के आदेश पर जार्जटाउन पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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