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Prayagraj News: पूर्व सांसद की फॉर्च्यूनर तोड़फोड़ मामले में बीटेक छात्र को जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक पूर्व सांसद की फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ और चालक पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त श्वेताभ सिंह को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं पाई गई और उसका आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

Prayagraj News: पूर्व सांसद की फॉर्च्यूनर तोड़फोड़ मामले में बीटेक छात्र को जमानत

Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। सिविल लाइंस थानाक्षेत्र में बीती 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद की फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ और चालक पर कथित जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश परवेज अख्तर ने अभियुक्त श्वेताभ सिंह उर्फ कारगिल को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका भी स्पष्ट नहीं पाई गई। अदालत ने यह आदेश आवेदक के अधिवक्ता रवींद्र यादव और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुनकर दिया。

कोर्ट की सुनवाई

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुई थी। अभियुक्त की किसी विशेष हिंसक भूमिका या किसी विशिष्ट हथियार के प्रयोग का उल्लेख नहीं है तथा चालक के चिकित्सीय विवरण में कोई बाहरी चोट दर्ज नहीं है, केवल चेहरे पर दर्द की शिकायत का उल्लेख है। न्यायालय ने यह भी माना कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है, वह बीटेक का छात्र है और उसके साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या न्यायालय से फरार होने की कोई ठोस आशंका भी रिकॉर्ड पर नहीं है।

अभियोजन की बातें

अभियोजन के अनुसार 25 जुलाई 2026 को होटल मिलन पैलेस के निकट हिंसक भीड़ ने फॉर्च्यूनर कार को घेरकर उस पर ईंट-पत्थरों से हमला किया, वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया तथा चालक पर जानलेवा हमला किया। वादी ने आरोप लगाया कि चालक ने फोन कर अपनी जान को खतरा बताया था और मौके पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में उपद्रवी वाहन में तोड़फोड़ कर रहे थे।

प्रश्न और उत्तर

क्या श्वेताभ सिंह को जमानत मिली?
हाँ, अपर सत्र न्यायाधीश ने श्वेताभ सिंह को सशर्त जमानत प्रदान की।
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