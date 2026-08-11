Prayagraj News: जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारियों ने दिया इस्तीफा

Prayagraj News: प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की मतगणना के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके चलते दोनों चुनाव अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। मतगणना स्थल पर 50 से अधिक अधिवक्ताओं ने बाधा उत्पन्न की, जिससे चुनाव प्रक्रिया ठप हो गई। अधिकारियों ने अपनी स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराया है।

Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के चुनाव की मतगणना के दौरान आठ अगस्त की रात संगम सभागार में हुए विवाद ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले मतगणना बाधित होने से आहत दोनों चुनाव अधिकारियों राजेन्द्र श्रीवास्तव और अखिलेश झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव अधिकारियों ने अपने इस्तीफे के साथ ही पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट और सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दी है। साथ ही उन्होंने एल्डर्स कमेटी के सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया है.

कैसे बिगड़ा माहौल चुनाव अधिकारियों राजेन्द्र श्रीवास्तव और अखिलेश झा के मुताबिक, शुरुआत में मतगणना सुचारू रूप से चलती रही। दिनभर मतपत्रों की छंटाई और गिनती का काम होता रहा। प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मतगणना स्थल पर मौजूद रहे। शाम होते-होते कई महत्वपूर्ण पदों की गणना लगभग पूरी हो चुकी थी और परिणाम घोषित होने का इंतजार था। इसी दौरान रात करीब नौ बजे स्थिति अचानक बिगड़ गई। चुनाव अधिकारियों का आरोप है कि कतिपय प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों और 50 से अधिक अधिवक्ताओं ने मतगणना को बाधित किया तथा मतपत्रों को छीन-झपटकर बिखेर दिया। इससे मतगणना रुक गई और परिणाम घोषित नहीं किए जा सके.

प्रशासन पर असहयोग का आरोप चुनाव अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि मतगणना स्थल पर मौजूद प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। आरोप है कि प्रशासन और पुलिस अधिकारी पूरे घटनाक्रम के दौरान मूकदर्शक बने रहे और चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के प्रति भी अपेक्षित जिम्मेदारी नहीं निभाई गई.

पदाधकारियों को भी भेजा इस्तीफा चुनाव अधिकारियों ने हाईकोर्ट से अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने की भी याचना की है, मतगणना पूरी नहीं हो पाने के बाद दोनों चुनाव अधिकारियों राजेन्द्र श्रीवास्तव और अखिलेश झा ने आम अधिवक्ताओं के प्रति खेद व्यक्त किया। घटनाक्रम से आहत दोनों चुनाव अधिकारियों ने जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के अध्यक्ष एवं मंत्री को अलग पत्र भेजकर एल्डर्स कमेटी के सदस्य पद से भी अपना इस्तीफा प्रेषित कर दिया है.