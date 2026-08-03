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Prayagraj News: ठेकेदार से पांच लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के गयासुद्दीनपुर के ठेकेदार अंकित कक्कड़ ने आरोप लगाया है कि अबू तैयबा और उसके साथियों ने उससे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। धूमनगंज पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

Prayagraj News: ठेकेदार से पांच लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। गयासुद्दीनपुर निवासी एक ठेकेदार ने पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने और तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। धूमनगंज पुलिस चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।ठेकेदार अंकित कक्कड़ का आरोप है कि 29 जुलाई की शाम एसटीपी प्लांट के पास मरियाडीह निवासी अबू तैयबा अपने अन्य साथियों के साथ असलहा लेकर पहुंचा और पांच लाख रुपये की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

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