Prayagraj News: हाईकोर्ट के सामने दूसरी सर्विस लेन का निर्माण शुरू, सेना ने दी एनओसी

Prayagraj News: प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने वर्षों से लंबित दूसरी सर्विस लेन का निर्माण शुरू हो गया। सेना ने अपनी दीवार हटाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। इसके बाद फ्लाईओवर के नीचे दूसरे हिस्से में 10.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। डेढ़ मीटर भूमि पर पाथवे और अन्य बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। वर्ष 2023 से सेना की एनओसी नहीं मिलने के कारण दूसरे हिस्से की सर्विस लेन का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की बाउंड्रीवाल पीछे हटाए जाने के बाद एक ओर की सर्विस लेन को चौड़ा किया चुका है। अब दूसरी ओर भी सड़क का चौड़ीकरण होने से हाईकोर्ट, सिविल लाइंस और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होने की उम्मीद है। फ्लाईओवर के नीचे दोनों सर्विस लेन तीन-तीन लेन की होगी। सर्विस लेन चौड़ीकरण का काम कर रहे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यवाहक मुख्य अभियंता कौशलेंद्र चौधरी ने बताया कि दोनों सर्विस लेन चालू होने के बाद फ्लाईओवर के नीचे भी वाहन फर्राटा भर सकेंगे。