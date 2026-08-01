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Prayagraj News: हाईकोर्ट के सामने दूसरी सर्विस लेन का निर्माण शुरू, सेना ने दी एनओसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दूसरी सर्विस लेन का निर्माण शुरू हो गया है। सेना ने दीवार हटाने के लिए एनओसी जारी किया है। यह सर्विस लेन चौड़ीकरण हाईकोर्ट और आस-पास के क्षेत्रों में यातायात सुगम बनाएगा। हनुमान मंदिर को क्षति नहीं पहुंचेगी और आवश्यक सहमति के बाद चौड़ीकरण कार्य जारी रहेगा।

Prayagraj News: हाईकोर्ट के सामने दूसरी सर्विस लेन का निर्माण शुरू, सेना ने दी एनओसी

Prayagraj News: प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने वर्षों से लंबित दूसरी सर्विस लेन का निर्माण शुरू हो गया। सेना ने अपनी दीवार हटाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। इसके बाद फ्लाईओवर के नीचे दूसरे हिस्से में 10.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। डेढ़ मीटर भूमि पर पाथवे और अन्य बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। वर्ष 2023 से सेना की एनओसी नहीं मिलने के कारण दूसरे हिस्से की सर्विस लेन का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की बाउंड्रीवाल पीछे हटाए जाने के बाद एक ओर की सर्विस लेन को चौड़ा किया चुका है। अब दूसरी ओर भी सड़क का चौड़ीकरण होने से हाईकोर्ट, सिविल लाइंस और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होने की उम्मीद है। फ्लाईओवर के नीचे दोनों सर्विस लेन तीन-तीन लेन की होगी। सर्विस लेन चौड़ीकरण का काम कर रहे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यवाहक मुख्य अभियंता कौशलेंद्र चौधरी ने बताया कि दोनों सर्विस लेन चालू होने के बाद फ्लाईओवर के नीचे भी वाहन फर्राटा भर सकेंगे。

हनुमान मंदिर से नहीं की जाएगी छेड़छाड़

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने व फ्लाईओवर के नीचे सर्विस चौड़ीकरण की जद में आए हनुमान मंदिर को यथावत रखा जाएगा। सड़क की डिजाइन इस प्रकार तैयार की गई है कि मंदिर को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और श्रद्धालुओं की आवाजाही भी निर्बाध बनी रहे। सर्विस लेन को निर्धारित चौड़ाई तक विकसित करने के लिए मार्ग में आने वाले एक होटल सहित कुछ अन्य भवन स्वामियों से प्रशासन की वार्ता जारी है। सहमति बनने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए चौड़ीकरण का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ की सर्विस लेन चौड़़ी करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ इंडियन बैंक की भी बाउंड्रीवाल पीछे करना पड़ा।

बदले में देनी होगी 16 करोड़ की जमीन

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सर्विस लेन बनाने के लिए पीडीए को मिली जमीन के बदले बराबर कीमत की भूमि सेना को देनी होगी। सर्विस लेन के लिए सेना ने लगभग 3200 वर्ग मीटर जमीन दी है। इसकी कीमत 16 करोड़ आंकी गई है। सेना को 16 करोड़ की जमीन देने के सिलसिले में प्रशासन को पत्र लिखा है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रयागराज में सर्विस लेन का निर्माण कब शुरू हुआ?
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने वर्षों से लंबित दूसरी सर्विस लेन का निर्माण शुरू हो गया।
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