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Prayagraj News: नैनी में कांग्रेस ने छात्रों से किया संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत महेवा गेट और नैनी क्षेत्र में संवाद हुआ। राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी और जिलाध्यक्ष अशोक सिंह पटेल ने शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं पर चर्चा की। राहुल गांधी का छात्रों से संवाद 8 अगस्त को केपी कॉलेज में होगा।

Prayagraj News: नैनी में कांग्रेस ने छात्रों से किया संवाद

Prayagraj News: कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत बुधवार को महेवा गेट, फव्वारा चौराहा और नैनी क्षेत्र में छात्रों व युवाओं से संवाद किया गया। राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी और यमुनापार जिलाध्यक्ष अशोक सिंह पटेल ने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की। राजेश तिवारी ने कहा कि आठ अगस्त को केपी कॉलेज में राहुल गांधी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान रंगराज सिंह, मंजू संत, जितेंद्र कुमार राय, अवनीश कोल, डॉ. राधेश्याम यादव, राजू सिंह पटेल, रावेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह, बृजेश गौतम, श्याम बाबू भारतीय, मयंक मिश्रा और राम प्रवेश पासी मौजूद रहे।

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