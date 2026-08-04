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Prayagraj News: राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले पॉप सिंगर देंगे प्रस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: कांग्रेस के छात्र संवाद कार्यक्रम की शुरुआत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से होगी। राहुल गांधी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों से बात करेंगे। कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल और नि:शुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था की जा रही है। युवा कांग्रेस ने छात्रों को निमंत्रण देने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज किया है।

Prayagraj News: राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले पॉप सिंगर देंगे प्रस्तुति

Prayagraj News: कांग्रेस के आठ अगस्त को केपी इंटर कॉलेज मैदान में होने वाले छात्र संवाद कार्यक्रम की शुरुआत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से होगी। आतिशबाजी की भी तैयारी है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, राहुल गांधी के मंच पर आने से पहले पॉप सिंगर और कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके बाद राहुल गांधी नीट पेपर गड़बड़ी, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अधूरी भर्तियों समेत शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। शहर कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

कार्यक्रम की तयारी

कांग्रेस नेताओं के अनुसार कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है और छात्रों के आने-जाने के लिए नि:शुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था भी की जा रही है। किशोर वार्ष्णेय ने बताया कि इस दौरान बसपा के संस्थापक सदस्य शशि प्रकाश तथा एडवोकेट शमशुल इस्लाम को तिवारी ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। शहर अध्यक्ष फुजैद हाशमी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिधिनिमंडल जिलाधिकारी से कार्यक्रम की अनुमति के लिए भी मिला। बैठक में मुकुंद तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, हसीब अहमद, परवेज़ अंसारी, अल्पना निषाद, विजय मिश्रा, परवेज़ सिद्दीकी, सुष्मिता यादव, अरशद अली, मानस शुक्ला आदि शामिल थे।

कोचिंग संस्थानों में कांग्रेस, छात्रों से अपील

राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम के लिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। छात्र नेताओं ने कटरा, एलनगंज, गोविंदपुर, राजापुर और सिविल लाइंस स्थित कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान युवाओं का पंजीकरण भी कराया गया। अभियान में दिनेश यादव, विवेकानंद पाठक, आदेश शर्मा, अजय पांडेय, शिवम कुशवाहा, आदित्य सिंह और पुष्पेंद्र कुमार आदि शामिल रहे।

FAQs

कांग्रेस का छात्र संवाद कार्यक्रम कब और कहाँ होगा?
कांग्रेस का छात्र संवाद कार्यक्रम आठ अगस्त को केपी इंटर कॉलेज मैदान में होगा।
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