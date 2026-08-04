Prayagraj News: कोचिंग में धर्म के आधार पर भेदभाव, मां-बेटे को पीटा
Prayagraj News: प्रयागराज में एक कोचिंग संचालक पर छात्र के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव और मारपीट का मामला सामने आया है। एक महिला ने शिकायत की कि उसके बेटे को कोचिंग में भेदभाव का सामना करना पड़ा और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइंस स्थित एक कोचिंग के संचालक और कर्मचारियों पर छात्र के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव, मारपीट करने और उसकी मां को कमरे में बंद करने का मामला सामने आया है। शिवकुटी की महिला की तहरीर पर सिविल लाइंस पुलिस ने कोचिंग के कर्मचारी अमित श्रीवास्तव, कोचिंग व्यवस्थापक वैभव और अज्ञात कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।शिवकुटी की महिला ने तहरीर में बताया कि मार्च 2025 में अपने 17 वर्षीय बेटे का दाखिला कोचिंग में कराया था। कुछ दिन बाद बेटे ने बताया कि कोचिंग के कर्मचारी धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव करते हैं।
शिकायत के बाद प्रबंधन ने सुधार का आश्वासन दिया, लेकिन व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आरोप है कि अन्य छात्रों को किताबें और ड्रेस दी गईं, जबकि उनके बेटे को नहीं मिली। बीती 25 जुलाई को पानी पीने को लेकर हुए विवाद के बाद उनके बेटे समेत तीन छात्रों को कोचिंग से बाहर निकाल दिया गया। इसकी जानकारी होने पर महिला कोचिंग पहुंची, तो कोचिंग के कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है महिला को बाल पकड़कर घसीटा और बेटे के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर दोनों को बाहर निकाला। आरोप लगाया कि शिकायत करने और बेटे का दूसरे कोचिंग संस्थान में दाखिला कराने पर कोचिंग के कर्मचारी लगातार धमकी दे रहे हैं।
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