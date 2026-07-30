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Prayagraj News: गंगा को निर्मल बनाने का किया आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में सावन माह के पहले दिन गंगा विचार मंच ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को साफ-सफाई के लिए जागरूक किया। इस कार्यक्रम में कई क्षेत्रीय नेता और लोग शामिल हुए।

Prayagraj News: गंगा को निर्मल बनाने का किया आह्वान

Prayagraj News: प्रयागराज। पावन सावन माह के प्रथम दिन दशाश्वमेध घाट पर गंगा विचार मंच, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की प्रांत संयोजक अनामिका चौधरी और मंच के कार्यकर्ताओं ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रद्धालुओं को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में मेजर सुनील निषाद, अरुण निषाद, कैलाश दत्ता, अधिवक्ता अजय द्विवेदी, दिलीप सेन, अन्नू निषाद, प्रियांशु निषाद और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल रहे।

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