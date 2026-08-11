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Prayagraj News: जाम की समस्या को लेकर एसीपी से मिले व्यापारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: सिविल लाइंस व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल ने एसीपी विद्युत गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में पार्किंग, अतिक्रमण, और जाम की समस्याओं को उठाया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा के नेतृत्व में कई व्यापारी उपस्थित थे।

Prayagraj News: जाम की समस्या को लेकर एसीपी से मिले व्यापारी

Prayagraj News: सिविल लाइंस व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को एसीपी सिविल लाइंस विद्युत गोयल से मुलाकात कर क्षेत्र की पार्किंग, अतिक्रमण और जाम समेत यातायात संबंधी समस्याओं को उठाया। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील खरबंदा ने की। इस दौरान महामंत्री शिव शंकर सिंह, शेख डाबर वकील, अनिल सुनेजा पप्पन, राजकमल जायसवाल, मेघराज यादव, अंकित केसरवानी, हरीश बख्शी, सर्वेश पाल और सिकंदर अली समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

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