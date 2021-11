मध्य क्षेत्र के 19 केंद्रों पर सीएचएसएल-19 का स्किल टेस्ट शुरू

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम (सीएचएसएल) 2019 का स्किल टेस्ट बुधवार सुबह 9 बजे शुरू हो गया। मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश व बिहार के छह शहरों में कुल 19 केंद्रों पर 9495 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि टियर-1 की परीक्षा मार्च 2020 में आंशिक रूप से हो सकी थी लेकिन कोरोना के कारण टालनी पड़ी और अक्तूबर में पूरी कराई गई। टियर-2 की परीक्षा 14 फरवरी 2021 को हुई। टियर-2 में सफल अभ्यर्थी स्किल टेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का 10 से 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। परीक्षा तीन पालियों 9 to 9:33, 12 to 12:33 और 15 to 15:33 में कराई जा रही है। क्षेत्रीय निदेशक ने साफ किया है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले को न सिर्फ टेस्ट से बाहर किया जाएगा बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। कानपुर के तीन केंद्रों पर 1473, लखनऊ के तीन केंद्रों पर 1398, प्रयागराज के चार केंद्रों पर 1327, मेरठ के एक केंद्र पर 258, भागलपुर के एक केंद्र पर 441 व पटना के सात केंद्रों पर 4598 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं।