Prayagraj News: करबला के शहीदों की याद में किया मातम

Prayagraj News: प्रयागराज में चेहल्लुम का जुलूस श्रद्धा और एहेतराम के साथ मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीदों की याद में मातमी जुलूस निकाले गए, जिसमें भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में अंजुमन के सदस्यों ने मातम करते हुए शौक मनाया।

करबला के शहीदों की याद में किया मातम

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। चेहल्लुम मंगलवार को अकीदत व एहेतराम के साथ मनाया गया। करबला में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मातमी जुलूस निकाले गए। भारी बारिश के बावजूद जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मातम, मजलिस के बीच चेहल्लुम का जुलूस पुराने शहर में जीटी रोड से होते करबला पहुंचा।

चेहल्लुम की तैयारी चेहल्लुम को लेकर करबला में जायरीनों की भीड़ से जुटने लगी थी। नवाब आज़म हुसैन के अजाखाने में मौलाना आमिरुर रिजवी की तकरीर के बाद पुरदर्द मर्सिया पढ़ते हुए जुलूस निकाला गया। जोहर की नमाज के बाद सिलसिलेवार अंजुमनें नौहा पढ़ते हुए जुलूस में शामिल हुईं। अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद के पीछे अंजुमन शब्बीरिया रानीमंडी व अंजुमन अब्बासिया रानीमंडी ने गमी का इजहार किया। दुलदुल का जुलूस अंजुमन हैदरिया रानीमंडी के नौहाख्वान हसन रिजवी व साथियों के साथ निकाला गया। अंजुमन मज़लूमिया के नौहाख्वान अरशद, इरशाद हुसैन आदि मातम किया। इमामबाड़ा हाशिम रज़ा आब्दी से अंजुमन आबिदया के नौहाख्वान मिर्ज़ा काज़िम अली के नेतृत्व में जुलूस निकला।

मातम और जुलूस अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन मज़लूमिया, अंजुमन हैदरिया व अंजुमन आबिदया के सदस्यों ने कोतवाली से नखास कोहना तक छूरियों और जंजीरों का मातम किया। इमामबाड़ा हाशिम रजा आब्दी से अंजुमन आबिदया के नौहाख्वान मिर्जा काजिम अली के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। अंजुमन आबिदया के सदस्यों ने कोतवाली से नखास कोहना तक तेज धार की छूरीयों से लैस जंजीरों से पुश्तजनी कर गम का इजहार किया। देर शाम करबला पहुंचे जुलूस में शामिल तबर्रुकात के फूलों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मौलाना रजी हैदर, मौलाना जरगाम हैदर, मौलाना जव्वादुल हैदर, रिजवी मौलाना शज़ान जव्वादी, डॉ. रिजवान हैदर रिजवी, सैय्यद मोहम्मद अस्करी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से लोगों को चाय, शरबत आदि वितरित किया गया।