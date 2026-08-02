Prayagraj News: अंग्रेज़ी सीखिए, पर हिंदी को मत भूलिए : न्यायमूर्ति
Prayagraj News: प्रयागराज में अखिल भारतीय युवा खत्री समाज ने भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती मनाई। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने हिंदी को मातृभाषा मानते हुए उसके सम्मान की आवश्यकता बताई। समारोह में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया और हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
Prayagraj News: प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय युवा खत्री समाज की ओर से लाजपत शिशु विहार कल्याणी देवी में समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने कहा कि भारत अनेक भाषाओं और बोलियों का देश है। हम सभी भाषाओं का समान आदर करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए उसका सम्मान हमें अपनी मां के समान करना चाहिए। न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि अंग्रेजी जरूर सीखिए लेकिन हिंदी को मत भूलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण बहल, राष्ट्रीय महासचिव अखिल कक्कड़, कांता चोपड़ा, प्रदेश अध्यक्ष बृजेश सिड़ाना, कुंवरजी टंडन ने न्यायमूर्ति डॉ. चौधरी का सम्मान किया।
संचालन आनंदजी टंडन (पप्पन भैया) एवं आभार ज्ञापन डॉ.नीता सेठ साहू, मुदित खत्री एवं निशा कौशल ने किया। समारोह में महेश कपूर, मोहनजी टंडन, बद्री चौरसिया, मनीष कपूर, अतुल मेहरोत्रा, नीरज टंडन, नीलममाला बहल, सुमन कक्कड़, शिवानी जायसवाल, नीलम शर्मा, रागिनी चौधरी, गीता सिड़ाना आदि उपस्थित रहे।
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