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Prayagraj News: रफी के सदाबहार नगमों पर झूमे श्रोता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में किरण संस्था द्वारा रविवार को ‘एक शाम रफी साहब के नाम’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में नवोदित कलाकारों ने सदाबहार गीत प्रस्तुत किए, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर गए। मुख्य अतिथि डॉ. पीके सिन्हा थे और कई विशेष अतिथि भी मौजूद थे।

रफी के सदाबहार नगमों पर झूमे श्रोता
रफी के सदाबहार नगमों पर झूमे श्रोता

Prayagraj News: प्रयागराज। सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था किरण की ओर से रविवार को राजर्षि टंडन मंडपम में ‘एक शाम रफी साहब के नाम’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में नवोदित कलाकारों ने सदाबहार गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शुभम पांडेय, वीरेंद्र कुमार पांडेय, शालिनी खरे, योगेंद्र पांडेय, संजय मजूमदार, संजय कुशवाहा ने एक से बढ़कर गीत प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। मुख्य अतिथि डॉ. पीके सिन्हा रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व कमिश्नर आरएस वर्मा, कवयित्री प्रीता बाजपेई, चौधरी सईद अहमद, शरद शांगलू, मोतीलाल बौद्ध मौजूद रहे।

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