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Prayagraj News: छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी बनने के बताए गए रास्ते

By Piyush Kumar Srivastava
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा करियर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) कोर्स, प्रवेश प्रक्रिया और यह क्षेत्र के महत्व की जानकारी दी गई। सीएस सुम्बुल मसूद ने सीएस के महत्व और संरचना पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और शिक्षक मौजूद थे।

छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी बनने के बताए गए रास्ते
छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी बनने के बताए गए रास्ते

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के प्रयागराज चैप्टर की ओर से पुलिस मॉडर्न स्कूल में करियर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) कोर्स, प्रवेश प्रक्रिया और कॉर्पोरेट क्षेत्र में इसके बढ़ते महत्व की जानकारी दी गई।

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सीएस कोर्स की जानकारी

सत्र की मुख्य वक्ता वरिष्ठ कंपनी सेक्रेटरी सीएस सुम्बुल मसूद ने कहा कि वर्तमान समय में कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन (कॉम्प्लायंस) में कंपनी सचिव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने विद्यार्थियों को सीएस कोर्स की संरचना, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (सीएसईईटी), पंजीकरण प्रक्रिया और परीक्षा की तैयारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएस का क्षेत्र युवाओं के लिए सम्मानजनक और बेहतर करियर के साथ आर्थिक स्थिरता के भी अच्छे अवसर प्रदान करता है।

छात्रवृत्तियों और मार्गदर्शन

आईसीएसआई प्रयागराज चैप्टर के प्रभारी अमित शुक्ला ने संस्थान की ओर से उपलब्ध छात्रवृत्तियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए करियर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन भी किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने आईसीएसआई प्रयागराज चैप्टर के प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी ऐसे करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित करने की इच्छा जताई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे।

प्रश्न और उत्तर

कंपनी सचिव (सीएस) कोर्स की प्रमुख जानकारी क्या है?
कार्यक्रम में छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) कोर्स, प्रवेश प्रक्रिया और कॉर्पोरेट क्षेत्र में इसके बढ़ते महत्व की जानकारी दी गई।
Piyush Kumar Srivastava

लेखक के बारे में

Piyush Kumar Srivastava

शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।


विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।

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