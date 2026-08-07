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Prayagraj News: कारों का शीशा तोड़ लैपटॉप व सामान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: सिविल लाइंस में कारों का शीशा तोड़कर लैपटाप सहित लाखों कीमत का सामान चोरी कर लिया गया। मुबारकपुर निवासी अनूप कुमार पांडेय ने बताया कि उनकी कार होटल श

Prayagraj News: कारों का शीशा तोड़ लैपटॉप व सामान चोरी

Prayagraj News: प्रयागराज। सिविल लाइंस में कारों का शीशा तोड़कर लैपटाप सहित लाखों कीमत का सामान चोरी कर लिया गया। मुबारकपुर निवासी अनूप कुमार पांडेय ने बताया कि उनकी कार होटल शहंशाह के सामने खड़ी थी। अज्ञात चोरों ने कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप बैग समेत अन्य कीमती सामान चुरा लिया। वहीं, ट्रांसपोर्ट नगर निवासी विवेक प्रिय पांडेय ने बताया कि वह ताशकंद मार्ग स्थित एक रेस्टोरेंट के पास कंप्यूटर शॉप में गए थे। कुछ देर बाद लौटने पर उनकी कार का शीशा टूटा मिला और उसमें रखा बैग गायब था। बैग में लैपटॉप के साथ ही अन्य सामान थे।

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