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Prayagraj News: कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद, कार में तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर दो कारों के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे की कार में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, लेकिन दोनों पक्षों ने अंत में आपसी समझौता कर लिया।

Prayagraj News: कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद, कार में तोड़फोड़

Prayagraj News: प्रयागराज। हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर देर रात कार ओवरटेक करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार में तोड़फोड़ भी की। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची। धूमनगंज से एक कार सिविल लाइंस की तरफ आ रही थी। पीछे दूसरी कार लगी थी। चौफटका के पास पीछे लगी कार के चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर अचानक तेज गति के साथ पीछे चल रही कार ने ओवरटेक किया और फिर वाहन को रोक लिया। दोनों वाहनों में कई लोग बैठे थे।

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सभी नीचे उतर आए और फिर कहासुनी शुरू हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार के शीशे तोड़ दिए। सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को थाने लाया गया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि दोनों पक्षों ने कोई तहरीर नहीं दी और आपस में समझौता कर लिया है।

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